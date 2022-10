Voorstel voor wet die huisdieren beter beschermt tegen dierenbeulen

Daarover wordt later deze maand gedebatteerd in de Tweede Kamer, maar beide partijen nemen in een ’dierendagakkoord’ alvast een schot voor de boeg. Zo is er nog handel in honden en katten die in Nederland niet gefokt mogen worden, maar vanuit het buitenland nog altijd naar Nederland komen. "Dat moet aan banden worden gelegd", vinden de Kamerleden. Ook het massaal chippen van katten kan veel leed voorkomen, menen Haverkort en Wassenberg.