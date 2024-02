Voormalig militair terrein wordt natuurgebied

Kamp van Zeist werd van 1818 tot 1994 gebruikt door het Nederlandse leger en na de Tweede Wereldoorlog door de Amerikaanse luchtmacht die ook Vliegbasis Soesterberg in handen had. Op het terrein bevinden zich veertien oude militaire gebouwen, waaronder het voormalige luchtvaartmuseum, een sporthal, een horecagelegenheid en schoolgebouwen. Er zal een duurzame sloop en sanering plaatsvinden, waarbij materialen worden gescheiden en zo goed mogelijk hergebruikt.

De sloop- en aanlegwerkzaamheden zijn volgens de Utrechtse gedeputeerde Rob Muilekom een mooie mijlpaal. “Samen met onze partners zorgen we ervoor dat het gebied steeds verder ontwikkeld en ingericht wordt, zodat iedereen hiervan kan genieten,’’ zegt Muilekom. Directeur-bestuurder Saskia van Dockum van Utrechts Landschap zegt: “Na een jarenlange gezamenlijke voorbereiding is het zover. De start van de werkzaamheden op het terrein Kamp van Zeist is een enorme opsteker voor de natuur. Samen zorgen we voor meer ruimte voor natuur in de provincie Utrecht.”