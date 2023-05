Voorlopig EU-akkoord over verlagen CO2-uitstoot in de luchtvaart

Binnen twee jaar moet 2 procent van de vliegtuigbrandstof duurzaam zijn, spreken de regeringen van de EU-landen en het Europees Parlement af in een voorlopig akkoord. Hiermee moet de uitstoot van CO2 in de luchtvaartsector verlaagd worden. De luchtvaart drukt zwaar op het klimaat maar geldt als voorlopig moeilijk te verduurzamen. In 2030 moet 6 procent van de brandstof duurzaam zijn en in 2050 70 procent.