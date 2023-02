Voorkomen van wateroverlast ook zaak van vastgoedeigenaren

De bewoners van de Rivierenbuurt in Amsterdam houden hun voeten tegenwoordig droog bij een flinke regenbui. Dat was voorheen wel anders. In de Nierstraat dreven de bewoners op een luchtbed door de straat als het hard regende. Door ingrijpen van het waterschap wordt het water nu goed afgevoerd en opgevangen zodat dit weer gebruikt kan worden in droge perioden.

Wateroverlast in steden komt steeds vaker voor door toegenomen zware plotselinge regenbuien. Daarnaast is het zomers steeds warmer en droger en dat komt de leefbaarheid in de stad niet ten goede. Daarom is het belangrijk de gebouwen waarin we leven, werken of naar school gaan te beschermen tegen extreme wateroverlast en hitte. Dat is prettiger voor iedereen en het beperkt het risico van waardedaling van vastgoed.

Adaptatiemaatregelen

In de Rivierenbuurt heeft waterschap Waternet het voortouw genomen. De riolering is aangepakt en er is gezorgd voor meer groen in de wijk. Door deze nieuwe groenstroken wordt meer water opgenomen in de grond en de bomen en planten zorgen voor afkoeling door schaduw en verdamping.

Verantwoordelijkheid

Deze verantwoordelijkheid ligt niet alleen bij het waterschap; ook eigenaren van vastgoed en vastgoedontwikkelaars moeten in actie te komen. Zij kunnen initiatief nemen om de buurt te vergroenen samen met bewoners en gemeente, of het pand zelf beter bestand te maken tegen hitte en wateroverlast. Dit kan bijvoorbeeld door het aanbrengen van zonwering en groene daken.

Voorkomen is beter dan genezen

Wateroverlast en droogte brengen schade toe aan vastgoed en dat is lang niet altijd verzekerd. Bovendien waardeert de bewoner een prettigere leefomgeving. Het is al eerder bewezen dat woningen in de buurt van een park een hogere waarde hebben dan woningen in andere delen van de stad.

Voorkomen is beter dan genezen. Dat geldt ook voor het klimaatbestendig maken van ons vastgoed.

Bron: Sophie Kraaijeveld, Sector Banker Real Estate, ING