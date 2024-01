Voorkom dat egels overreden worden door een robotgrasmaaier

Onderzoekers van Oxford werkten samen met een egelopvangcentrum in Denemarken om de reacties van vijftig egels op een uitgeschakelde robotmaaier te testen. De egels vertoonden drie reacties: wegrennen, stijf staan of nieuwsgierig snuffelen. Over het algemeen waren jongere egels onverschrokkener. Egels zijn bij een tweede ontmoeting wel voorzichtiger. Dit suggereert dat egels kunnen leren en, als ze hun eerste ontmoeting met een robotmaaier overleven, later schuwer zullen zijn. Het onderstreept het belang van egelvriendelijke maaiers voor hun bescherming.