Voorjaarsmestkever verzamelt keutels | Winnaar Zelf Geschoten

Deze voorjaarsmestkever is druk aan het werk om keutels te verzamelen. De glibberige bollen zijn net zo groot als de kever zelf, maar hij geeft niet op. Kun jij raden van welk dier deze keutels zijn? Gefilmd door Marcel Zoontjens in Nationaal Park de Veluwezoom.

De voorjaarsmestkever (ook wel bosmestkever genoemd) lijkt veel op de gewone mestkever, maar verschilt ervan door de gladdere dekschilden. Deze hebben veel minder en ondiepere groeven. Het borststuk is bij beide soorten glad. Ook is het lichaam iets boller en de voorjaarsmestkever blijft kleiner, ongeveer 20 millimeter in plaats van 25 millimeter.