Vooral reeën en hazen steeds vaker illegaal afgeschoten

Het illegaal afschieten van dieren komt steeds vaker voor in Nederland. 9 op de 10 natuurtoezichthouders zegt in de afgelopen twee jaar wildstroperij te hebben geconstateerd, bijna de helft zelfs meerdere keren. Dat blijkt uit een enquête van het NPO Radio 1-programma Het Misdaadbureau (Omroep WNL) onder tientallen leden van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht. Groene boa’s geven aan dat vooral reeën en hazen slachtoffer zijn van stropers.

60 procent van de toezichthouders heeft de indruk dat stroperij in de afgelopen jaren is toegenomen. Meer dan de helft denkt dat dat komt doordat de pakkans te laag is. Volgens maar liefst 90 procent is er onvoldoende capaciteit om te handhaven op wildstroperij.