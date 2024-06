Voor het eerst jonge visarenden uit het ei in Zeeland

Voor het eerst zijn er in Zeeland visarenden uit het ei gekropen. Stichting Het Zeeuwse Landschap laat weten dat het om een paartje gaat dat in het Natura 2000-gebied Krammer-Volkerak was gaan broeden.

"Het gedrag van de ouders is de afgelopen dagen dusdanig veranderd dat het nagenoeg zeker is dat er jongen zijn. Ze zijn nog zo klein dat ze niet boven de nestrand uitkomen. Dus ze zijn nog niet gezien", meldt Het Zeeuwse Landschap. Het nest is te zien vanaf de parallelweg langs de Philipsdam. Die is alleen met de fiets of te voet toegankelijk.