Volop spechten in de Waterwinbossen

Die piek in spechtenactiviteit is vroeg in het jaar, rond maart. Dan zijn ze druk bezig met hun territorium verdedigen en baltsen, waarbij het mannetje het vrouwtje het hof probeert te maken. Omdat ze dan ook vocaler zijn, is het een goede tijd om ze op te sporen.

De Waterwinbossen zijn de enige plek in Zeeland waar je alle spechtensoorten kunt zien op de draaihals na. Zij profiteren van de grote bossterfte in het waterwingebied, van het dode hout om hun nesten in te maken en al het insectenleven dat erbij komt kijken als voedsel.

Bijzonder hier zijn de middelste bonte specht en de zwarte specht, die echt alleen hier broeden in Zeeland. Maar ook een soort als de boomklever die we toch best regelmatig zien in andere delen van Nederland, vind je in Zeeland alleen hier. De meeste spechtensoorten hebben echt vermolmde bomen nodig om hun nest in te kunnen hakken.

Alleen de zwarte specht is sterk genoeg om in een gezonde boom een holte te kunnen maken. En dankzij het ouder worden van het bos, is ook de middelste bonte specht hier neergestreken, een soort die in heel Nederland wel met een opmars bezig is sinds de jaren ‘70.

Maar voor hoe lang nog?

Dat het bos aan het aftakelen is, heeft dus een positieve weerslag op de spechten. Ze hebben meer voedsel, wat ze tussen al het dode hout vandaan peuteren, en meer nestgelegenheid. Maar door allerlei factoren, zoals de droge zomers, de stikstofdepositie en het fluctuerende waterpeil, sterven grote delen van het bos in een korte tijd. Dat betekent dat het gebied nu erg geschikt is, maar dat dat weer achteruit kan gaan als alle dode bomen verteerd zijn.

Het liefst hebben de spechten een bos waar op sommige plekken kwijnende bomen staan, maar waar ook genoeg opslag is van nog gezonde bomen. Op die manier blijft er genoeg geschikt leefgebied over langere tijd.