Volop ooievaars in het Reestdal

Als je in het Reestdal bent, vliegen de ooievaars je bijna letterlijk om de oren. Kijk om je heen en overal zie je ze. En ga je naar een boerenakker met een trekker, dan verzamelen tientallen ooievaars zich achter de ploeg van de trekker om in het gewroete land op zoek te gaan naar voedsel. De ooievaar houdt van kleinschalig, rommelig landschap. Met daaromheen ook natte weilanden om te foerageren. Het Reestdal is daarom een uitstekende plek voor deze vogel. Maar de ooievaar is niet altijd zo talrijk geweest in ons land.