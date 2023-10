 Volop natuur op de dijken van Hollands Diep

Er is geteld op 61 dijkvlakken in het zuidelijk deltagebied. Wat leeft er, van mieren tot bijen tot kevers. Ook is er gekeken hoe die dijken eruit zien en naar welke eigenschappen belangrijk zijn voor de natuur. Op deze manier willen ze een beeld krijgen van hoe een dijk beheerd moet worden om de grootste natuurwaarde te hebben. De dijken zijn vergeleken, en naar aanleiding van dit project kunnen adviezen komen.

De onderzoekers hebben het aantal soorten geteld op verschillende binnendijken, met verschillende bodem. De ecologische waarde van de dijken in het onderzoeksgebied verschilt wel enorm. Veel dijken zijn helaas sterk verarmd qua soorten. Wat van grote meerwaarde is voor insecten, is variatie op een dijk zoals schapenpaadjes, mierenhopen, wat struiken en open plekken. Begrazing in plaats van maaien is een goede manier van beheren om zulke structuur te krijgen of te behouden op de dijken. Dit zal de biodiversiteit van de dijken kunnen vergroten.