Voldoende water in Nederland, maar droogte nog niet voorbij

Er is weer voldoende water beschikbaar in Nederland, maar de problemen door droogte zijn nog niet overal voorbij. Op veel plaatsen is de grondwaterstand nog te laag. Sproeiverboden blijven gelden en bij de zeesluis in IJmuiden wordt nog aangepast geschut om verzilting van het Noordzeekanaal tegen te gaan. Op meer plaatsen in het land heeft de scheepvaart last van schutbeperkingen. Het neerslagtekort is wel flink gedaald en nadert nu een normale stand voor de tijd van het jaar, staat in de wekelijkse droogtemonitor van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW).