Het is bij uitstek een thema voor Vroege Vogels: de vogelzang als inspiratiebron voor componisten. Het boek ‘De vogel en de componist’ van de Vlaamse auteur Fernand Rochette is één van de genomineerde boeken voor de Jan Wolkersprijs 2022. Rochette beschrijft niet aleen in het boek waarom een vogel überhaupt zingt, maar benoemt 42 verschillende West-Europese vogelsoorten die in 100 composities van 70 componisten te horen zijn. Van Mozart en Vivaldi via Kate Bush en Pink Floyd tot André Rieu en… jazzcomponist Ad Colen.