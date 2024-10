Vogelvrouwen, wildernis in eigen land en alle overige onderwerpen

Anemoonvissen die van geslacht kunnen veranderen, zwangere zeepaardmannetjes, lesbische steenuilen, hyena’s met gigantische clitorissen. Feiten waar jarenlang van werd gedacht dat het uitzonderingen waren in het dierenrijk, of foutjes in de natuur. In ieder geval niet normaal. Maar zo zit het helemaal niet weet bioloog Charlotte Vermeulen. In Artis gaf zij jarenlang lezingen over seksuele diversiteit in het dierenrijk. Nu staat ze samen met met cabaretier Maya van As in de theaters. Voor een theatercollege onder het motto: “Natuur is queer en queer is natuurlijk” .