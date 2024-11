Vogeltrekjournaal: boerenzwaluw keert terug Fragment Radio • 19-04-2019 • leestijd 1 minuten • 108 keer bekeken • bewaren

© Rob Buiter

Deze weken keren er echt grote groepen boerenzwaluwen terug in Nederland. Eén van de mooiste verhalen over de vogeltrek is die van de boerenzwaluw. Feilloos weet de boerenzwaluw na een vermoeiende reis van ruim 8.000 kilometer, over de Sahel en de Sahara, de plek weer terug te vinden waar die ooit uit het ei is gekropen. Ze broeden elke keer weer in diezelfde koeienstal. Als ze de reis hebben weten te overleven tenminste, die kwetsbare vogels van rod de 20 gram. Vorig jaar waren de boerenzwaluwen twee tot drie weken later, omdat er al die tijd een gebied met slecht weer rond de Middellandse Zee hing.

Maar nu lijken ze op tijd te zijn en wordt er zelfs al genesteld. En straks, na de zomer, eind augustus, vertrekken ze weer naar Afrika, om daar te ruien en te overwinteren. Inmiddels weten we door onderzoek dat de jongen niet met de ouders meevliegen naar hun overwinteringsplek. Maar hóe weten ze dan zo’n eerste keer waar ze naar toe moeten vliegen?