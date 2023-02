Beleef de Lente gaat van start!

Hoewel de visarend nog op zich laat wachten, die kom meestal rond 26 maart ons land binnen, zit visarendblogger Kelvin Klaassen er al klaar voor: " Het is heel bijzonder om de vogel van zo dichtbij te volgen. Ik kijk er echt naar uit! En zal het Beleef de lente visarendnest in de Biesbosch goed in de gaten houden!".

De bosuil zit al op haar eerste ei, de zeearend fatsoeneert haar nest, kortom de camera's van Beleef de Lente kunnen aan! Vanaf zondag zijn meerdere al dan nog niet broedende vogels weer te volgen via de webcams van Vogelbescherming Nederland. De vogels blijven het hele broedseizoen live te volgen. Nauwlettend in de gaten gehouden door een grote groep vrijwillige vogelaars die blogs bijhouden.

De vogels die dit jaar in beeld komen zijn: bosuil, steenuil, ooievaar, slechtvalk, kerkuil, zeearend, visarend en koolmees. Vogelbescherming heeft dit jaar ook, in verband met dat het 2023 het jaar van de scholekster is, ook een camera bij een scholeksternest op een dak. Ook de camera's bij een vijver en in een weide zullen weer prachtige beelden van diverse vogels opleveren. Vogelbescherming is nog bezig met camera's bij de merel, gierzwaluw en gekraagde roodstaart. Vorig jaar keken ruim 1,2 miljoen mensen naar de livestreams van Beleef de Lente.

Koolmees met hondenhaar © Fotograaf RiavdM

Broedrust in de Biesbosch

Ook in de Biesbosch is de broedrust al ingetreden. Zo ligt vrouwtje zeearend al op haar nest en hebben blauwe reiger en aalscholver naar alle waarschijnlijkheid al eieren. Maar het grote wachten is op de visarend, die traditiegetrouw eind maart aankomt. En hopelijk plaats neemt op het Beleef de lente nest!

Boswachter Harm Blom van de Biesbosch kan niet wachten: "Het is zo'n prachtige vogel de visarend, fantastisch. Maar de zeearend is nog wel indrukwekkender. En helemaal dit grote vrouwtje dat hier nu broedt. We noemen haar de kenau van de Biesbosch, ze heeft het mannetje van een andere vrouw ingepikt en vliegt luid kekkerend door het gebied om te laten zien dat zij de baas is! Fantastisch!"

De kenau van de Biesbosch © Fotograaf Harm Blom