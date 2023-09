Vogels tellen tijdens de grote najaarstrek

Deze zaterdag vindt de jaarlijkse internationale vogelteldag plaats. De Euro Birdwatch wordt voor de 28ste keer georganiseerd. In deze tijd vliegen er namelijk miljoenen vogels tijdens de najaarstrek over ons land heen. Ze zijn op weg naar het zuiden, waar ze de winter doorbrengen. Tijdens de Euro Birdwatch worden in heel Europa op hetzelfde moment trekvogels geteld met als doel aandacht vragen voor deze massale volksverhuizing.

Telposten

Dit weekend worden op zo'n 150 plekken in Nederland trekvogels geteld. Ongeveer 2.000 vrijwilligers zitten vanaf het ochtendgloren op de zogenaamde telposten: strategische plekken in het land waar de vogeltrek goed te zien is.

Op grote hoogte

Maar hoe herken je vogel's van zo ver weg? Sommige vogels hebben opvallende tekeningen zoals vinken en kepen waaraan ze ook hoog in de lucht te herkennen zijn. Piepers daarentegen lijken erg op elkaar en worden herkend op het geluid dat ze maken. Ook de vorm waarin gevlogen wordt helpt: ganzen en kraanvogels vaak in v-formaties, sijzen juist in compacte ballen.

Kleine zwanen op trek © Johan Scholtens

Waarheen gaat de reis?

Veel vogels trekken, zoals ganzen, kieviten en buizerds. Maar het is vooral de trek van zangvogels die de najaarstrek tot een belevenis maakt: spreeuwen, kneutjes, vinken, sijzen, veldleeuweriken, graspiepers en koperwieken die met duizenden tegelijk door en over ons land trekken.

De uiteindelijke bestemming verschilt per soort. Kleinere zangvogeltjes zoals de zwartkoppen en de tjiftjaffen trekken meestal niet verder dan Zuid-Europa, terwijl de fitis, tuinfluiter en karekiet tot ver in Afrika vliegen.

Soms komen er ook zeldzaamheden voorbij, zoals de steppekiekendief. Goed herkenbaar aan zijn haast spookachtige verschijning, wit van onderen met een opvallend smal zwart vleugelpuntje.

Steppekiekendief © mazzelmoaze

Hoe de wind waait