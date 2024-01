Vogels en hun kerstmaal

Deze rietgors is van de plant aan het eten. Mannetjes en vrouwtjes rietgorzen zijn meestal goed te onderscheiden, doordat de mannetjes vaak een donkere vlek op de kop hebben. In het najaar en in de winter is deze vlek echter verdwenen en is het onderscheid lastiger te maken. De vogels zijn bruinachtig en hebben een dunne lichte streep langs de wangen.