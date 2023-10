Vogels en de liefde, vervuiling in de Waddenzee en alle overige onderwerpen

De liefde voor de natuur kan niet vroeg genoeg beginnen. Daarom is Vroege Vogels onlangs gestart met de campagne Expeditie10. Het doel: zoveel mogelijk leerlingen in het basisonderwijs kennis laten maken met tien dieren, planten en schimmels die bij hen in de buurt leven. Want hoe meer je weet van de natuur, hoe groter de kans dat je er om geeft en deze wil beschermen. Hans Spekman, voormalig voorzitter van de PvdA en nu directeur van het Jeugdeducatiefonds is enthousiast over onze actie. Volgens hem is er ook op het gebied van natuureducatie grote kansenongelijkheid bij de Nederlandse jeugd.