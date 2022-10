Vogelgriepepidemie dodelijkste tot nu toe in Europa

Ook de Europese gezondheidsdienst ECDC meldde dat de huidige vogelgriepepidemie de ergste is die ooit is waargenomen in Europa. De zeer ziekmakende variant van het virus heeft zich verspreid over 37 Europese landen, van het Noorse Spitsbergen tot Oekraïne.

Vorig jaar werd op 26 oktober in Nederland de eerste besmetting met een nieuwe variant van het virus vastgesteld op een bedrijf in Zeewolde. Deze H5N1-variant is zeer besmettelijk en is sindsdien opgedoken op 96 andere locaties. Anders dan voorheen raakten ook in de zomer bedrijven besmet, meldt de NVWA. Onder meer vleeskippen en -kuikens, leghennen, kalkoenen en eenden zijn gedood.