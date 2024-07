Vogelgriep vastgesteld in Duits pluimveebedrijf, nabij Nederland

Volgens voorzitter Bart-Jan Oplaat van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders zijn er wel zorgen over deze besmetting, en wijst dit geval er opnieuw op dat het virus nog volop aanwezig is in de natuur. "We hebben continu wel elders in Europa kleine uitbraken gehad, in Polen, Bulgarije, Hongarije, een enkeling in Frankrijk. Nu alweer in Duitsland." Tegelijkertijd lijkt het er volgens hem op dat de vogelgriep nu niet zo makkelijk de stallen binnenkomt als voorgaande jaren.