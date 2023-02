Vogelgriep slaat toe onder kokmeeuwen

Het vogelgriepvirus is inmiddels wereldwijd verspreid in een hoog pathogene variant. Maar het is niet alleen een gevaar voor vogels. Het virus is het laatste jaar ook aangetroffen bij zoogdieren. Zo werden in de herfst besmette nertsen ontdekt op een fokkerij in Spanje. De grote angst is dat de vogelgriep zich ontwikkeld tot variant, die gevaarlijke is voor de mens. Daarom is het nieuws, dat een 11-jarig meisje uit Cambodja donderdag is overleden aan vogelgriep (H5N1), ook ingeslagen als een bom. In Vroege Vogels reageert hoogleraar en virus-expert Thijs Kuiken van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam.