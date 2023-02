Vogelgriep slaat toe onder kokmeeuwen

Dutch Wildlife and Health Centre (DWHC) en Sovon Vogelonderzoek waarschuwen dat er vogelgriep rondwaart onder kokmeeuwen. Sinds de laatste week van januari loopt het aantal meldingen van dode of zieke vogels op, aldus de organisaties. Omdat de vogels zich vanaf maart in grote groepen gaan verzamelen bij broedkolonies en op slaapplekken moeten terreinbeheerders erg alert zijn, zo adviseren DWHC en Sovon.

In Nederland is vogelgriep al bevestigd bij vijf dode kokmeeuwen in Rotterdam en omgeving en in Ermelo op de Veluwe. Dode vogels uit onder andere Flevoland, Limburg, Overijssel en Utrecht worden nog onderzocht, maar lijken ook bezweken aan de ziekte. Ook in Frankrijk, België en Duitsland zijn groepen meeuwen besmet. In Frankrijk was tijdens het broedseizoen vorig jaar al sprake van een grote uitbraak. In Nederland was het toen minder erg, aldus DWHC.