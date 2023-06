Vogelgriep, natuurrijk, groene boeken en alle overige onderwerpen

Al meer dan 45 jaar beheert Kees Beaart uit Krimpen aan de IJssel een door hem zelf ingericht stukje natuur. Het heet Natuurrijk en ligt midden in de polders van de Krimpenerwaard. Onlangs is daar weer een gedeelte bijgekomen, waar de stichting Natuurrijk mooie plannen voor heeft. In ieder geval leggen Kees Beaart en Rombout den Ouden er een natuurmuur aan, en hebben ze ontdekt hoe je de Amerikaanse rivierkreeft uit een poel kunt weren.