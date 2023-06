Vogelgriep, lepelaars en alle overige onderwerpen

Met enige regelmaat komen in onze uitzending verhalen voorbij van vogelonderzoekers die dieren vangen, ringen en steeds vaker ook: zendertjes op de rug hangen. En net zo regelmatig vragen luisteraars zich af: waar is dat nou allemaal voor nodig? Zitten die dieren daar wel op te wachten, op zo’n kerstboom van gekleurde ringen aan de poten en elektronica op de rug? De mensen van de werkgroep lepelaar zijn op dit moment ook weer druk bezig met het vangen en ringen van vogels. Samen met Petra de Goeij van de werkgroep, is Rob Buiter gaan kijken bij het werk op het Waddeneilandje Griend.

Na een onrustig voorjaar met veel slachtoffers onder de kokmeeuwen lijkt het de laatste tijd iets rustiger te gaan met de vogelgriep. Maar niets is minder waar. De afgelopen weken gaat het weer flink mis. Vooral jonge vogels lijken nu slachtoffer te worden van de griep. Al vele honderden dode kokmeeuwen, visdieven en grote sterns zijn inmiddels geruimd. Wat is er aan de hand? We spreken in de uitzending met Henk van der Jeugd, hoofd van het Vogeltrekstation.