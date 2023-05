Vogelgriep breidt zich uit in Noord-Holland

Het aantal gevallen van vogelgriep in Noord-Holland stijgt volgens boswachter Roelf Hovinga van Landschap Noord-Holland. Hij haalde dinsdagavond 39 dode kokmeeuwen uit de waterberging bij Twisk en de Kolk van Dussen in West-Friesland. Hij constateert op Twitter dat de sterfte onder vogels eerder toe- dan afneemt, ondanks regelmatig weghalen van dode vogels.

De zeer besmettelijke vorm van vogelgriep waart sinds februari rond onder met name kokmeeuwen in Noord-Holland. Vooral bij Twisk, de Kolk van Dussen en in de Kerkepolder bij Wognum worden dode vogels gevonden, aldus Landschap Noord-Holland. Er zijn al meer dan honderd dode meeuwen geruimd. Vorig jaar was er ook al een uitbraak van vogelgriep in de provincie, maar dat was toen vooral langs de kust.