'Vogelflappen' aan hoogspanningsmast moeten vogels waarschuwen

Zwart-witte kunststof stroken van enkele tientallen centimeters lang worden bevestigd aan hoogspanningskabels. Ze moeten vogels waarschuwen dat ze niet tegen de lijnen vliegen. In het Trekweggebied in Flevoland wordt onderzocht of deze zogenoemde vogelflappen effectief zijn. Het Trekweggebied is een deel van de Oostvaardersplassen, een Europees vogelreservaat.