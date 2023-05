Nationaal Vogelconcert 2023

In de uitzending van 7 mei kunt u al hun bijdrages horen. Dit jaar zijn we in de volgende vijf gebieden:

De Kennemerduinen

Dit duingebied in Noord-Holland is één van de bolwerken van de nachtegaal. Letterlijk honderden mannetjes zingen de hele nacht de longen uit hun lijf om de (later uit Afrika terugkerende) vrouwtjes naar hun territoria te lokken. Op de achtergrond van dit ochtendconcert 'zingen' ook duizenden rugstreeppadden met hetzelfde doel: kies mij, kies mij, kies mij! Lars Buckx van dagjeindenatuur.nl leidt ons rond.

Ridderoordse Bossen

Voor de vogels van het bos is Henny Radstaak met Janneke Kimstra van de Vogelwacht Utrecht in de Ridderoordse Bossen bij Bilthoven. Een uur vóór zonsopkomst hebben als eersten de roodborsten het hoogste woord, daarna worden de andere bosvogels ook wakker en geven grote bonte spechten een roffelconcert. Ruim nadat de zon is opgekomen, voert de zanglijster de boventoon met zijn liedje, dat bestaat uit herhalingen, maar nooit gaat vervelen.

Roodborst © SjanivanOphemert

Planken Wambuis

Om te ontdekken wie er als eerste zijn gouden strotje opent op de heide gaan Merlijn Schneiders en Joost van Bruggen van Sovon naar Planken Wambuis, in Gelderland. Een uur voordat de zon opkomt is er met name veel te horen in de bosranden om de heide heen. De merel en zanglijster beginnen als eerste te zingen. Maar al snel zijn ook zwarte mees, gekraagde roodstaart en veldleeuwerik van de partij. Als de zon eenmaal op is, beginnen steeds meer vogels te zingen. De middelste bonte specht laat zich goed horen, net als de boomleeuwerik, vink, zwartkop en tuinfluiter. Een fantastisch Gelders vogelconcert!

Veldleeuwerik © Fotograaf Kasteelheertje

De Wieden

Hoe klinkt een ontwakend moeras? We ontdekken het midden in de Wieden, één van de belangrijkste moerasgebieden van Europa. Samen met plaatselijke vogelteller Marjon Wiebing hoort verslaggever Gert Elbertsen het simpele maar mooie riedeltje van de rietgors, kare-kare-kietende kleine karekieten en snorrende snorren. Een uur na zonsopkomst lijkt er een misthoorn af te gaan in het rietland. Het is de baltsroep van één van de meest mysterieuze vogels van de Wieden: de extreem goed gecamoufleerde roerdomp.

© Roerdomp. Fotograaf: rien-kors

Texel

Van porseleinhoen tot stormmeeuw: de variatie aan vogels op waddeneiland Texel is groot. Ruud van Beusekom van de Vogelbescherming kent het eiland als geen ander. Hij weet dus ook precies waar je op welk moment in de ochtend je paraboolmicrofoon moet opstellen. Hij reist met verslaggever Pleun Aarts over het eiland, waar ze in het holst van de nacht de porseleinhoen horen schreeuwen, waar ook de nachtzwaluw zijn mechanische geroep laat horen en je de houtsnippen kunt horen knorren. Via de slufter (eidereenden!) reizen ze naar het wad, waar de stormmeeuwen een waar waddenconcert ten gehore brengen. "Met een beetje fantasie, klinken ze als kleine keffertjes" zegt Van Beusekom blij.

© Portret van een mannetje Eidereend. Fotograaf: Paulcools