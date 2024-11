Vogel van het jaar is een echte huismus

Deze vogel hangt het liefst rond in rommelige, wilde tuinen met veel groen voor voedsel en beschutting. Hij heeft een kenmerkend roodbruinachtig gevlekte verendeken en een zeer herkenbare tsjilp. Wie kent hem niet? We hebben het over een belangrijke inheemse vogelsoort, namelijk de huismus. Sovon Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming Nederland hebben deze soort tot vogel van het jaar benoemd, omdat deze wel wat extra aandacht kan gebruiken.

Helaas gaat het niet heel goed met deze soort. Sinds de jaren ‘90 neemt deze in aantal af, met het gevolg dat anno 2024 het aantal broedparen is gehalveerd. Broedgelegenheid, voedsel voor de jongen en schuilgelegenheid zijn een probleem. Het feit dat huizen steeds minder kieren en openingen hebben, zorgt ervoor dat de huismus minder plek heeft om haar nest te maken. Ook de verstening van tuinen en het overmatig beheer van groen in de stad zijn grote boosdoeners. Hierdoor is de huismus steeds moeilijker in de stad of de woonwijk te zien.