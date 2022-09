Voetbalfans roepen KNVB op om sponsor ING eruit te schoppen

De klimaatcrisis raakt alles, dus ook het voetbal. Extreme hitte, droogte of extreme regenval maakt het veld onbespeelbaar en brengt spelers en fans in gevaar. Denk aan afgelopen zomer met alle hitterecords. In Nederland was het vaak al te heet om buiten te voetballen. In Frankrijk, Spanje, Portugal en Italië was het nog veel warmer. Vanwege de extreme hitte en vervuilde lucht door de bosbranden moesten veel kinderen deze zomer binnen blijven, in plaats van op straat te voetballen. Stel dat we deze zomer daar een EK of WK hadden gehad, hoeveel wedstrijden zouden er dan geannuleerd zijn? In Engeland hebben ze steeds vaker last van voetbalvelden die onder water staan na extreme regenval. En dan hebben we het enkel nog over Europa, de klimaatcrisis raakt veel voetbalgekke landen in Afrika nu al veel harder.