Voedselproductie in Zuid-Amerika daalt door ontbossing

Grootschalige ontbossing is niet alleen één van de belangrijkste oorzaken van klimaatverandering, het heeft ook aanzienlijke gevolgen voor de voedselproductie. Brazilië is één van de landen die kampt met productiviteitsverlies. Tussen 1985 en 2012 daalde de sojaproductie in het Amazonegebied met gemiddeld 12 procent en met 6 procent in de Cerrado. In sommige regio’s was de daling zelfs ruim 20 procent.