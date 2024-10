VN: drastische maatregelen nodig om doel van 1,5 graden te halen

Landen wereldwijd moeten nu ingrijpende maatregelen nemen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, anders is het doel om de opwarming van de aarde tot 1,5 graden te beperken binnenkort voorgoed buiten bereik. Daarvoor waarschuwt het VN-milieubureau UNEP in een donderdag gepubliceerd rapport. Begin 2025 moeten alle landen nieuwe klimaatplannen ingeleverd hebben.

In het Klimaatakkoord van Parijs (2015) hebben landen met elkaar afgesproken om de opwarming te beperken tot 1,5 graad, of uiterlijk 2 graden. Momenteel is de aarde al zo'n 1,3 graden warmer dan voor het industriële tijdperk waarin de mensheid steeds meer fossiele brandstoffen ging gebruiken. UNEP benadrukt in het nieuwe rapport dat het doel van 1,5 graden technisch nog haalbaar is, maar alleen als met name rijke landen "een massale mondiale inspanning leveren".