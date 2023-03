Vluchtelingen uit Oekraïne gaan de natuur in

"Ласкаво просимо" begint Scholten zijn verhaal. "Welkom, het enige Oekraïense woord dat ik ken." legt hij uit. Scholten is al jaren boswachter in de waterleidingduinen, maar Oekraïners, daar had hij tot een half jaar geleden nog geen ervaring mee. "Het is spannend, want we zijn afhankelijk van een vrijwillige tolk. Ik kan niet bij elk vogeltje stil gaan staan, want het is soms met het vertalen lastig om dieper op de soorten in te gaan." Maar dat maakt de grote groep Oekraïners helemaal niet uit. Vol enthousiasme struinen ze door het gebied, aangelegd voor de watervoorziening van Amsterdam. "Is de natuur hier dan ook kunstmatig aangelegd?" vragen ze. Scholten krabt even achter zijn oor. Het water en duin is deels gegraven, maar de natuur is hier vanzelf gekomen, legt hij uit.