Vlinders overwinteren in je struiken

De citroenvlinder, de gehakkelde aurelia, de dagpauwoog en de kleine vos overwinteren hier wel als vlinder. “Dat zijn opportunisten”, vertelt Veling. “De dagpauwoog en de kleine vos kruipen binnenruimtes in, zoals holle bomen, schuurtjes of zelfs zolders. De citroenvlinder en de gehakkelde aurelia zijn nog taaier en overwinteren zelfs diep verscholen in groenblijvend struikgewas.”

Als je goed oplet kun je de soorten nu zelfs in het struikgewas of in de schuur zien zitten. Wanneer de lente aanbreekt is de kans groot dat je deze soorten als eerst rond ziet fladderen. “Met name de citroenvlinder, daarvan zijn de mannetjes in het vroege voorjaar enorm actief”, aldus Veling.