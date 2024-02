Vliegende zoogdieren: voetje van de vloer

Haas maakt hazensprong over brede sloot.

Ook zoogdieren ‘vliegen’ weleens, daarom zetten we acrobatische bewegingen van deze dieren eens op een rijtje. In hun haastige bewegingen en poses lijkt het haast alsof ze vliegen. Een dier op de foto zetten is een kwestie van geduld en een gelukkig moment. Onze fotografen hebben een paar mooie resultaten geschoten.