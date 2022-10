Vliegende (vogel)start met Jesse Zwart, Groningse korstmossen en andere onderwerpen

Op zijn vijfde kreeg hij zijn eerste verrekijker en nu zevenentwintig jaar later is Jesse Zwart fulltime vogelgids. En deze maand kwam zijn eerste vogelboek uit: een vliegende start, voor iedereen die wil beginnen met vogels kijken. Behangen met telescoop en verrekijker neemt hij verslaggever Merlijn Schneiders mee naar zijn achtertuin, de Amsterdamse waterleiding duinen.

Stadspark in Groningen is korstmossenparadijs

Het lijkt een simpel stadsparkje maar voor Lukas Verboom is het een waar korstsmossen paradijs. In zijn vrije tijd kamt de student biologie het park grondig uit. Door de gunstige ligging en het feit dat er in Groningen weinig korstmossenfanatiekelingen wonen zorgt ervoor dat het park ontzettend veel bijzondere soorten huisvest. Lukas vond er maar liefst 137. Bijvoorbeeld het wimpermos, die in 1978 voor het laatst in de provincie werd ontdekt. Of het riviersterretje, dat normaal alleen in de buurt van -jawel- rivieren voorkomt. De leukste naam gaat naar het smalsporig boomglimschoteltje.

Geel schriftmos © Lukas Verboom

Verantwoord bloemen kopen

December is een drukke maand voor bloemisten. Nederlanders kopen dan massaal een boeket. Maar helaas worden er veel bestrijdingsmiddelen gebruikt in de bloementeelt en komt er soms bij de productie veel CO2 vrij. Hoe kies je dan het beste boeket? Als eerste kun je kijken welke bloemisten duurzaam inkopen, op bijvoorbeeld de website van de barometer duurzame bloemist. Daar kun je vragen naar bloemen uit de volle grond (het beste voor het klimaat) of bloemen met keurmerken (bestrijdingsmiddelen). In december zijn er geen bloemen uit de volle grond te krijgen, maar kun je wel aan de slag met kerststukjes. Het groen wat hiervoor wordt gebruikt kan in Nederland in de volle grond groeien. Vraag dan wel even waar het groen vandaan komt! Meer tips en een seizoenskalender vind je via Milieu Centraal.

Het groen uit kerststukjes komt wel uit de volle grond. Kerstballen en schaal kun je bij sommige bloemisten ook teruggeven om er weer een nieuw kerststukje van te maken.

Natuur Soestdijk moet gespaard worden

De renovatie van Paleis Soestdijk kost veel geld, ruim 30 miljoen euro. Om die kosten te financieren zijn er plannen in de maak om in de bossen rond het paleis woningen te bouwen en evenementen op het terrein te organiseren. In de natuur en dat is uit den boze, vinden niet alleen omwonenden, maar ook natuurorganisaties. Het gebied ligt midden in het Natuurnetwerk Nederland, en daar zou je niet moeten willen bouwen, zeggen o.a. Natuurmonumenten en de Werkgroep Roofvogels Nederland. Zij hebben bezwaren ingediend bij de gemeente Baarn, die in februari moet gaan beslissen over de bouwplannen bij Paleis Soestdijk.

Paleis Soestdijk © Henny Radstaak

Op steeds meer plekken kampen vogels met calciumgebrek

Door een teveel aan stikstof worden de schalen van de eieren die vogels leggen steeds dunner. Jonge vogels breken door kalkgebrek al in het nest hun botten. Vier jaar geleden sloeg dit nieuws in als een bom. Nu is er opnieuw onderzoek gedaan naar die invloed van stikstof in een andere bossoort als de vorige keer. En wat blijkt? Ook in bossen waarvan men dacht dat de verzuring daar minder van invloed zou zijn, zijn veel koolmezen aangetroffen met dezelfde verschijnselen. Onderzoeker en bioloog Arnold van der Burg van Stichting Biosfeer luidt opnieuw de noodklok

© Dood vogeltje met gebroken pootjes door kalkgebrek. Fotograaf Rob Buiter