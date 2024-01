Vliegende eekhoorns!

Twee jonge eekhoorns wagen de sprong tussen twee hoge bomen. De eerste springt meteen, maar de tweede heeft zo zijn bedenkingen... en zoekt een plekje hogerop in de boom op om een betere springpositie te vinden. Ad Vermeulen filmt het vanuit zijn huis en schrijft: "Sinds jaar en dag zien we vanuit ons huis eekhoorns van de ene boom naar de andere springen. Ze volgen altijd dezelfde route. Het is alsof de route in de familie doorgegeven wordt".