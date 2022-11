Vliegend hert voorkomt extra parkeerplaats bij Apenheul

Uit dat natuuronderzoek blijkt dat de aanrijroute naar de geplande parkeerplaats dwars door de "uiterst geschikte leefomgeving voor het vliegend hert" loopt. Deze beschermde kever mag niet gevangen of verstoord worden en vaste plekken voor de kever mogen niet beschadigd of vernield worden. De kans dat de gemeente hiervoor een ontheffing zou krijgen is nihil, schatten de natuuronderzoekers in.