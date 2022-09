Vliegend hert is dol op rottende eiken

Het Dal van de Mosbeek is bij uitstek een goede plek voor het vliegend hert, de grootste kever van Nederland. Deze kever, die zeer indrukwekkend is, is afhankelijk van rottend eikenhout dat aangetast is door schimmel. De larven leven van dat dode eikenhout, en de volwassen exemplaren drinken het wondvocht van de oude eiken.

Vroeger kwamen dit soort wegkwijnende zeer oude eiken meer voor dan tegenwoordig. Je komt dit soort bomen voornamelijk tegen waar nog de oude hakhoutcultuur aanwezig is, zoals hier in het Dal van de Mosbeek. In dit gebied zijn nog veel oude houtwallen aanwezig, ooit gemaakt in de middeleeuwen toen die wallen gebruikt werden als natuurlijk prikkeldraad om het vee binnen hun gebied te houden. En de boeren gebruikten het hakhout als brandstof, of om meubels en dergelijke te maken. Die houtwallen bestaan uit rottende stobben en knoteiken. Eiken worden door het knotten ouder en hebben veel sapplekken waar het vliegend hert kan drinken.