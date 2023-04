Vlees en vis uit Delfts laboratorium over een jaar in de schappen

De investering maakt het voor Bialtec, uit Colombia, mogelijk om te focussen op ontwikkeling in Europa, zegt regiomanager Luisa Toro Alzate. Het product wordt al verkocht aan diervoerproducenten in Latijns-Amerika, maar nog niet in Europa. Het is de bedoeling dat diervoederproducenten in Nederland het ook kunnen kopen.

Vlees, vis of vleesvervangers uit laboratoria zijn momenteel niet te koop in Nederland. De producten moeten eerst worden goedgekeurd door de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA). In Azië is laboratoriumvlees volgend jaar al te koop. Varkensvlees van het Nederlandse kweekvleesbedrijf Meatable staat dan op de menukaart in Singaporese restaurants in de vorm van dumplings en worstjes. In 2025 moeten producten van Meatable ook in de plaatselijke supermarkten liggen.