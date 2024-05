Vleermuizen tellen in de tuin

Je ziet ze misschien niet zo vaak, maar naast allerlei vogels, vlinders en bijen wonen er ook vast vleermuizen bij jou in de buurt. Daar waar we genoeg ruimte laten voor natuurlijk groen en een donkere nacht leven vleermuizen. Om vleermuizen waar te nemen, kun je het beste vanaf zonsondergang een uur in de tuin gaan zitten. Dat is die dagen rond 21.45 uur. Om het silhouet van een vliegende vleermuis goed te kunnen zien, zoek je best een plek van waaruit je vrij zicht hebt op een stuk avondhemel. Bij voorkeur ook met zicht op een boom of wat struiken, want daar vliegen vleermuizen graag.

Vleermuizen komen tevoorschijn in de avondschemering. Dan gaan ze op jacht naar muggen en andere insecten. Om te weten hoe het met de vleermuizen in Nederland gaat, organiseren natuurorganisaties op 24, 25 of 26 mei de Vleermuistuintelling! Ga tijdens de schemering ook even in de tuin zitten en geef je waarnemingen door op Tuintelling.nl .

Van de achttien soorten die in Nederland voorkomen zijn sommige regelmatig in tuinen te zien. De gewone dwergvleermuis en de laatvlieger wonen vaak in spouwmuren en onder dakpannen. Zij jagen graag in parken en tuinen op insecten. De gewone grootoorvleermuis woont zowel op rustige (oude) zolders als in holle bomen, vaak in een groene omgeving. Wie geluk heeft, kan hem in oude tuinen, parken en bossen op nachtvlinders zien jagen. De watervleermuis woont liever in boomholten – maar als er weinig bomen zijn ook in gebouwen – en deze soort kun je regelmatig zien vliegen boven het wateroppervlak van vijvers in dorpen en steden. De rosse vleermuis is ook zo’n boombewoner, maar hij zoekt zijn hapjes vooral hoog in de lucht, bijvoorbeeld boven de boomtoppen.

Vleermuizen zijn insectenveelvraten

Vliegen kost veel energie en daarom zijn vleermuizen echte 'insectenveelvraten'. Dwergvleermuizen en watervleermuizen zijn gek op muggen en eten al snel zo’n duizend muggen per nacht. Laatvliegers, rosse vleermuizen en grootoorvleermuizen eten vooral kevers en nachtvlinders. De dwergvleermuizen die in een gemiddelde wijk in Nederland wonen, eten in totaal tussen de vier en vijftien miljoen insecten per jaar, waaronder ook veel steekmuggen. Daarmee dragen vleermuizen bij aan het in toom houden van het aantal muggen en voor groente, fruit- en tuinplanten schadelijke insecten.

Amerikaanse biologen en economen hebben de waarde van vleermuizen voor de landbouw berekend op gemiddeld 22,9 miljard dollar per jaar . Dat is omgerekend 18,9 miljard euro per jaar! Zonder vleermuizen hebben we echt veel meer last van insecten die schadelijk zijn voor groente, fruit en granen. Het enige wat de vleermuizen ervoor terugvragen is een fijne plek om te wonen en een groene omgeving. De aanwezigheid van vleermuizen is dus een goede graadmeter voor hoe duurzaam en natuurrijk een buurt is.

Meer informatie over de Vleermuizentelling staat op deze website.