Vleermuizen en alle overige onderwerpen

Louise Ruys is een bevlogen docente van de 15e montessorischool van Maas en Waal in Amsterdam die natuureducatie erg belangrijk vindt in haar klas. Naast dat ze de normale lessen buiten laat plaatsvinden is er in haar klas een speciaal biodiversiteitsproject. Ze laat de kinderen de natuur in hun directe omgeving, rondom hun schoolgebouw, onderzoeken. In werkgroepen kijken ze bijvoorbeeld naar bijen, vlinders, kleine waterdieren, vleermuizen en vogels.