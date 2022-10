Vleermuizen niet gezegend door kerksluitingen

Het is bekend dat er de komende jaren honderden kerken verdwijnen. Sommige kerken worden gesloopt, andere veranderen in een wijkgebouw, een kantoor of horeca. Maar dat mag pas als er vooraf een vleermuisonderzoek is gedaan, aldus de Zoogdiervereniging. Vastgesteld moet worden of een vleermuispopulatie wordt verstoord en of er dichtbij een andere verblijfsplaats ingericht kan worden. Meestal is volgens de Zoogdiervereniging een omgevingsvergunning of een ontheffing nodig voor werk aan kerken met vleermuizen.