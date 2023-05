Vleermuizen en wietplantages | Extra fragment

Menno gaat samen met boswachter Jan de Roon de bunker in waar de plantage aangetroffen was. Ondertussen is hij gelukkig weer bewoond door de vleermuizen. Het is eind van de winter, dus de meeste zijn al uitgevlogen. Het is wel zaak om niet te lang in de bunker te blijven. De temperatuur moeten namelijk wel laag blijven, anders worden de vleermuizen te vroeg wakker uit hun winterrust.