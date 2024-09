Vitens: verontreiniging drinkwater kwam door hoge grondwaterstanden

De verontreiniging met de bacterie enterokokken bij drie locaties van drinkwaterbedrijf Vitens eerder dit jaar, had te maken met de hoge grondwaterstand in mei en juni. Dat stelt Vitens na onderzoek.

Halverwege mei gaf het drinkwaterbedrijf een kookadvies af voor het kraanwater voor mensen in de omgeving van het Gelderse Ellecom. De week daarop werd eenzelfde advies gegeven voor de omgeving van Dinxperlo in de Achterhoek. En halverwege juni ging het advies in voor het Overijsselse Goor en omgeving. In alle drie de gevallen was dat nadat tijdens reguliere testen bij de productielocaties de verontreiniging werd gevonden.