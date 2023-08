Visseneitjes kweken voor het koraal

Een koraalrif kan niet zonder doktersvissen. Deze dieren danken hun naam aan de mesjes die zo scherp kunnen zijn als een scalpel. Hiermee grazen ze de algen weg van het rif. Daarmee vervullen ze een belangrijke rol bij het schoonhouden van de koralen, zodat de koraaldiertjes niet overwoekerd worden, voldoende licht krijgen en dus blijven groeien. De meest bekende doktersvis is ‘Dory’, uit de beroemde tekenfilm ‘Finding Nemo’. Dory is de blauwgeel gekleurde picassodoktersvis.

Wereldwijd zijn er verschillende projecten om riffen te herstellen door koraal bij te planten. Maar volgens Van Lopik is dat niet voldoende: ‘Het is eigenlijk hetzelfde als een huis bouwen zonder onderhoudsmensen’. Hij vindt het belangrijk dat we dit complexe koraalsysteem beter bestuderen en dus ook kijken naar de rol van vissen zoals ‘Dory’. Met zijn bedrijf RoffaReefs onderzoekt Van Lopik met zijn team de voortplanting van tropische rifvissen in het wild.