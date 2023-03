Vissen op paling tijdelijk verboden in Duitsland

Het is niet de bedoeling dat de ban permanent wordt, omdat het vangen van de vis belangrijk is voor veel Duitse vissers. Als de paling de tijd heeft gekregen om weer een grotere populatie op te bouwen, zou het volgens Müller weer mogelijk zijn om te vissen. "De palingvisserij levert veel plaatsen in Duitsland inkomsten op en is een drijvende kracht achter toerisme."

Omdat de paling ernstig bedreigd wordt, is de soort in Europa beschermd. Zowel import als export is verboden. Recent werden op Schiphol nog 170.000 glasaaltjes in beslag genomen, die in koffers zaten die onderweg waren naar Maleisië. Op de Aziatische markt is er grote vraag naar paling en daar zouden ze zo tienduizenden euro’s kunnen opleveren, meldt een woordvoerder van de NVWA. De vissen werden overhandigd aan Stichting DUPAN en de NVWA en zijn inmiddels uitgezet in de Randmeren, in de buurt van Harderwijk.