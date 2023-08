Vissen langs de Landtong Rozenburg

Veel van de oorspronkelijke structuur in het deltagebied is verdwenen. Er zijn harde barrières en strakke oevers gemaakt in onze strijd tegen het water. Dit heeft natuurlijk een enorme impact op vissen die afhankelijk zijn van het van oorsprong zo dynamische gebied. RAVON is druk bezig met het inventariseren van vispopulaties in de Zuid-Hollandse delta. Het doel van het project: het in kaart brengen van welke jonge vissen gebruikmaken van welke gebieden en welke eisen ze stellen aan hun opgroeigebied.

Landtong Rozenburg ligt midden in de grootste riviermonding van Nederland, waar het Maas- en Rijnwater uitkomt in de zee. Het is een van de weinige punten in ons land waar het zoute water nog ver het land in kan treden en je een overgang hebt van zout naar zoet. RAVON doet onder andere bij de Landtong onderzoek naar jonge visgemeenschappen onder de titel ‘Zegen in de delta’.

Open verbinding met de zee

RAVON is veel actief in het Haringvliet om in kaart te brengen wat het kieren van de Haringvlietsluizen nou voor effect heeft op de visgemeenschap hier. Maar dus ook bij Landtong Rozenburg hangen ze met hun zegens in het water. Het bijzondere van dit gebied ten opzichte van het Haringvliet, is dat de Nieuwe Waterweg altijd in verbinding heeft gestaan met de zee. Hierdoor zie je hier een geleidelijke overgang van het zoete rivierwater naar het zoute zeewater. Soorten kunnen hier vrij migreren van de zee naar de rivieren.

Natuurlijke oevers

Toch is het hier natuurlijk ver van een ideale situatie voor vissen. De stenige, strakke opbouw van de haven met diepe vaargeulen laat weinig ruimte voor natuurlijke structuur en variatie. Daarom is Rijkswaterstaat in samenwerking met veel andere partijen bezig met een meerjarig project om natuurlijke oevers te creëren langs Landtong Rozenburg. Er zijn onder andere dwarsdammen en kribben aangelegd die de golfslag remmen, er is sediment aangelegd om ondieptes te creëren en er zijn schuilmogelijkheden voor vissen geplaatst. Vooral voor jonge vis is dit belangrijk die deze plekken als kraamkamer gebruikt.

Diversiteit aan soorten

Tijdens het vissen zien we allerlei verschillende soorten die allemaal wat vertellen over de plek van de Landtong. Je ziet hier soorten als de winde die uit de rivier komt, maar ook zandspiering of bot die juist uit de zee komen. Ook vangen ze hier veel houting, een vis die was uitgestorven en geherintroduceerd werd in 1992. De vis wordt geboren in zoetwater, zakt langzaam af naar de estuaria en groeien bij de kust op. Vervolgens trekken ze weer terug de rivieren op om te paaien.

