Vissen en bodemdieren in de Oosterschelde flink in aantal gedaald

Mosselen, schollen, zeekreeften en andere kenmerkende vissen en bodemdieren in de Oosterschelde staan er steeds minder goed voor. Gemiddeld zijn populaties die er worden gemonitord in de afgelopen dertig jaar met 28 procent afgenomen, becijfert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het statistiekbureau analyseerde onderzoeksgegevens van Stichting Anemoon, die 37 soorten doorlopend in de gaten houdt. Daarvan zijn er vijftien in aantal achteruitgegaan. Toch zijn er ook positieve ontwikkelingen te melden over de diersoorten die in de Zeeuwse zeearm zwemmen, of krioelen tussen de basaltblokken waarmee de dijken zijn versterkt. Van acht soorten nemen de aantallen juist toe, zoals de platte oester en de purperslak. De overige tien gemonitorde soorten zijn stabiel.