Visdeurbel bij Utrechtse Weerdsluis staat weer aan

Het is voor de vissen belangrijk dat er onder water in de stad schuil- en rustplaatsen zijn. Daarom heeft het schap her en der in de grachten stenen neergelegd, die zijn gemaakt uit gruis van de Domtoren. Vlak voor de viscamera bij de deurbel ligt een stuk van de oude Domtoren. Kijkers kunnen de hele dag volgen wat er bij de viscamera gebeurt. Op de site visdeurbel.nl wordt ook de stand van het aantal doorgelaten vissen bijgehouden, aldus het schap.